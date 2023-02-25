Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась кадрами со своего выступления и растрогала поклонников пронзительным пением.

Как видно, Юлия запечатлена на сцене во время своего выступления. На сцену она вышла в необычном наряде с национальными мотивами, ее волосы распущены и элегантно зачесаны, а на лице яркий макияж. На стойке микрофона у Юли прикреплен большой украинский флаг. А ее пронзительное поение довело украинцев до мурашек.

В подписи к публикации Санина написала: "Год яростной ярости. Выстоим!". Украинцы тут же принялись комментировать новое видео звезды, делясь своими эмоциями:

"Пришедший прорастет здесь травой ядовитой".

"Выстоим. Победим. Не забудем!".

"Ваша песня стала символом в этом году, лично для меня. Жду вашего концерта, когда бы он не состоялся".

"Украина непобедима".

"Украина стоит крепко уже как год. Непоколебимая и смелая, а главное – независимая".

"Эта песня сразу придала сил весной прошлого года. Украина обязательно победит. Невероятное исполнение, как всегда: глубоко, душевно".

"Украина никогда не будет побеждена".

"До сих пор невозможно слушать без слез".

"Благодарю вас за то, что были с нами этот год. Спасибо за вас, не только, как за певицу, но и человека".

"В эту самую минуту, когда Юля пела эту песню, мы в зале не могли дышать от боли, как будто она кричала за все наши души одновременно".

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