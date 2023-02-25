Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне відео, на якому показала, як виглядає її підготовка до ефіру програми "ЖВЛ", яку вона веде разом із Тимуром Мірошниченком.
Як видно, спочатку Віра з'являється в кадрі в яскравому теплому светрі, над нею чаклує візажист, який створює образ для телеекрана. Потім співачка показує своє елегантне укладання, а далі демонструє образ для ефіру – вона з'являється у кадрі у незвичайній плісованій сукні цікавого крою, яка підкреслює її фігуру. А далі Віра показала ще кілька кадрів зі студії, де ось-ось вестиме програму.
У підписі до публікації Кекелія написала: "Працюємо". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Вірюсь, я тебе люблю".
"Ідеальна!".
"Яка ж ви гарна".
"Зірка України!".
"Дуже красива".
"Красуня".
"Ви така чудова!".
"Ви красуня".
"Ви така чудова".
"Так тримати, красуня чарівна".
"Мені цікаво, як ви справляєтеся з дітьми? Вони ж ще крихітки і потребують маминого часу, а ви вся в роботі!".
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