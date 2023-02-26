Колишня гімнастка та переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова вирішила поділитися чесно, як минув її рік.

Цього разу на своїй сторінці у соціальній мережі Даша Ульянова вирішила розповісти про те, як насправді проходив її рік. Даша супроводжувала свої зізнання також добіркою кадрів.

«Пам'ятаю, як мені дзвонили подруги і казали: «А у Києві лише Даша». Так і було, всі наші знайомі виїхали, лишилися тільки ми. Єдиний плюс – навчилася готувати. Це прогрес для мене.

А ось тут без слів цибуля оф зей на два місяці. Також часто ми з Яною їздили за місто засмагати. Тишком-нишком, щоб нас ніхто не бачив. Її – бо вагітна, мене – бо так і не встигла схуднути.

Але ще хочу сказати дякую вам усім! За підтримку та кожне добре слово!» – пише Даша.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер показала, як виглядала в юності та в якій формі вона тепер.

"Давно тримаю це в собі, проте не можу втриматися і хочу ще почути вашу думку ❤️ Ви знаєте, що з самого дитинства я займаюся гімнастикою і що я обожнюю саме цей вид спорту) Я дуже пишаюся собою та своїми спортивними досягненнями, але ще більше я хочу пишатися вами та вашими результатами ✨", - пише Даша Ульянова.

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