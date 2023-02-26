В этот раз на своей странице в социальной сети Даша Ульянова решила рассказать о том, как на самом деле проходил ее год. Даша сопроводила свои признания также подборкой кадров.

«Помню, как мне звонили подруги и говорили: «А в Киеве только Даша». Так и было, все наши знакомые выехали, остались только мы. Единственный плюс – научилась готовить. Это прогресс для меня.

А вот тут без слов лук оф зэ дэй на два месяца. Также часто мы с Яной ездили за город загорать. Тишком-нышком, чтоб нас никто не видел. Ее – потому что беременна, меня – потому что так и не успела похудеть.

Но еще хочу сказать спасибо вам всем! За поддержку и каждое доброе слово!» - пишет Даша.

Также на своей странице в Instagram блогер показала, как выглядела в юности и в какой форме она теперь.

"Давно держу это в себе, однако не могу удержаться и хочу еще услышать ваше мнение ❤️ Вы знаете, что с самого детства я занимаюсь гимнастикой и что я обожаю именно этот вид спорта) Я очень горжусь собой и своими спортивными достижениями, но еще больше я хочу гордиться вами и вашими результатами ✨", - пишет Даша Ульянова.

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