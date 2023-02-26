Напередодні, на річницю початку повномасштабної війни, Ілона Гвоздьова опублікувала цинічний пост, у якому похвалилася, що за цей рік життя її родини змінилося на краще (нові знайомства, проекти, будинок), а про все погане вона хоче просто забути. Українці в коментарях обурилися, як у трагічний для всієї країни день можна таке писати.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram танцюристка вирішила відповісти критикам.

"Відпишіться усі і зараз, хто не розуміє мене, моїх дописів і змісту. Бо вам ніколи мене не зрозуміти! Бо ваші серця сповнені ненависті, заздрості і злості! Усі ваші прокльони — це лише ваше відображення вашого внутрішнього світу і вас самих!!! А тим часом я буду продовжувати допомагати нашим людям, працювати на благо країни і жити, поки є час", — пише Ілона Гвоздьова.

Артистка не визнає, що її пост був недоречним.

"Варто вже нарешті зрозуміти одне, перед тим як закидати камінням, прокльонами, злісними виразами інших - спитайте себе, що Ви зробили під час війни, кому і чим допомогли, кого підтримали і як на краще змінили себе та все що вас оточує, які зробили висновки і як плануєте жити далі! Перестаньте вже нарешті засуджувати усе і усіх, хто понад усе намагається вистояти і наближати країну до Перемоги. Навчіться розбиратися в людях, не судити їх за яскравими картинками, красивими фразами, тощо. Дивіться глибше, ширше і сприймайте людей за їх вчинки!", — пафосно заявила танцюристка.

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