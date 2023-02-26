Накануне, к годовщине начала полномасштабной войны, Илона Гвоздева опубликовала циничный пост, в котором похвасталась, что за этот год жизнь ее семьи изменилась к лучшему (новые знакомства, проекты, дом), а обо всем плохом она хочет просто забыть. Украинцы в комментариях возмутились, как в трагический день для всей страны можно такое писать.

В сторис на своей странице в Instagram танцовщица решила ответить критикам.

"Отпишитесь все и сейчас, кто не понимает меня, моих сообщений и содержания. Потому что вам никогда меня не понять! Ибо ваши сердца полны ненависти, зависти и злобы! Все ваши проклятия - это только ваше отражение вашего внутреннего мира и вас самих!!! А между тем я буду продолжать помогать нашим людям, работать во благо страны и жить, пока есть время", - пишет Илона Гвоздева.

Артистка не признает, что ее пост был неуместен.

"Стоит уже наконец понять одно, перед тем как забрасывать камнями, проклятиями, злобными выражениями других - спросите себя, что Вы сделали во время войны, кому и чем помогли, кого поддержали и как лучше изменили себя и все что вас окружает, какие сделали выводы и как планируете жить дальше! Перестаньте уже наконец осуждать все и всех, кто больше всего пытается выстоять и приближать страну к Победе. Научитесь разбираться в людях, не судить их по ярким картинкам, красивым фразам и т.д. Смотрите глубже, шире и воспринимайте людей за их поступки!", - пафосно заявила танцовщица.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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