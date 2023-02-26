Популярна українська актриса та зірка серіалу "Фортечна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото із чоловіком та сином, а у підписі до публікації зворушливо привітала коханого з днем ​​народження.

Як виявилося, 25 лютого актор Андрій Федінчик, який пішов служити у ЗСУ, відзначає свій день народження. З цього приводу його дружина Наталка зробила яскравий піст із життєрадісними та ніжними фото, а також теплими словами.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Сьогодні день народження у мого чоловіка @andreyfedinchik. Захисника України, заслуженого артиста України, талановитого актора, скромної і дуже справедливоі людини, чудового батька, палкого коханого. Чоловіка, яким можна пишатися! Так, Андрій Федінчик - хоч ти не ідеальний (але це я тобі казала у всі дні, а сьогодні твій день народження), я все одно ніколи не втомлювалася нахвалювати тебе (хоч ти і не любиш це), і говорити що ти - НЕЙМОВІРНА ЛЮДИНА. В минулому році я вітала тебе, коли ми хвалися з синочком в підвалі від російських ракет, ти лежав в спальному мішку і усміхався. В цьому році тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати тобі у відрядження, хоча ти і забороняв… Але ти заслуговуєш на свято! Заслуговуєш на кращі ролі, на прекрасне життя, на щастя, любов, і повагу оточуючих! З днем народження, коханий! Я вірю, що наступне, все ж ми будемо відмічати як справжнє свято".

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