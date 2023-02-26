Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото с мужем и сыном, а в подписи к публикации трогательно поздравила любимого с днем рождения.

Как оказалось, 25 февраля актер Андрей Фединчик, который ушел служить в ВСУ, отмечает свой день рождения. По этому поводу его жена Наталка сделала яркий пост с жизнерадостными и нежными фото, а также теплыми словами.

Так, в подписи к публикации Денисенко написала: "Сегодня день рождения у моего мужа @andreyfedinchik. Защитника Украины, заслуженного артиста Украины, талантливого актера, скромного и очень справедливого человека, замечательного отца, горячего любимого. Мужчины, которым можно гордиться! Да, Андрей Фединчик – хоть ты не идеален (но это я тебе говорила во все дни, а сегодня твой день рождения), я все равно никогда не уставала нахваливать тебя (хоть ты и не любишь это), и говорить, что ты – НЕВЕРОЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сынишкой в подвале от российских ракет, ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои собратья сюрпризом, который я смогла передать тебе в командировку, хотя ты и запрещал… Но ты заслуживаешь праздника! Заслуживаешь лучших ролей, прекрасной жизни, счастья, любви и уважения окружающих! С днем рожденья, любимый! Я верю, что следующее, все же, мы будем отмечать как настоящий праздник".

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