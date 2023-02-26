У своєму офіційному Telegram-каналі ведучий поділився зворушливим фото, зробленим на початку повномасштабної війни.

"Одне з улюблених фото. Перша половина березня. Київщина. Десь у Житомирському напрямку. Поряд у лісі іде жорсткий бій. Ми працюємо з групою аеророзвідки. Поряд вибухи. Ми переміщуємось, змінюємо точки. Змерзли - жуть. Сідаємо погрітися в машину. І тут до авто підходить кіт, який теж шукає, де сховатися від страшних звуків. Відкриваю машину і кличу кота. Він іде до нас спокійно, як додому, сідає на підлокітнику и разом з нами чекає команд від мінометної групи, яка працювала з нами в тандемі. Життя є завжди. Воно не зупиняється під час війни. Не упускайте моменти щастя і добра. Вони завжди є", — написав Дмитро Комаров.

24 лютого відбулася грандіозна прем’єра авторського документального проєкту Дмитра Комарова під назвою «Рік», у якому ведучий показав війну з тих ракурсів, які не показують у новинах.

Від початку повномасштабної війни Дмитро Комаров працював в гарячих точках та документував наслідки злочинів росіян на українській землі. Він був першим журналістом, який на власні очі побачив та зняв жахіття Бучі, Ірпеня та Гостомеля, а також перші емоції людей після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.