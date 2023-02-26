В своем официальном Telegram-канале ведущий поделился трогательным фото, сделанным в начале полномасштабной войны.

"Одно из любимых фото. Первая половина марта. Киевщина. Где-то в Житомирском направлении. Рядом в лесу идет жесткий бой. Мы работаем с группой аэроразведки. Рядом взрывы. Мы перемещаемся, меняем точки. Замерзли - жуть. Садимся погреться в машину. И тут к авто подходит кот, который тоже ищет, где спрятаться от страшных звуков. Открываю машину и зову кота. Он идет к нам спокойно, как домой, садится на подлокотнике и вместе с нами ждет команд от минометной группы, работавшей с нами в тандеме. Жизнь есть всегда. Она не останавливается во время войны. Не упускайте моменты счастья и добра. Они всегда есть", — написал Дмитрий Комаров.

24 февраля состоялась грандиозная премьера авторского документального проекта Дмитрия Комарова под названием «Год», в котором ведущий показал войну с тех ракурсов, которые не показывают в новостях.

С самого начала полномасштабной войны Дмитрий Комаров работал в горячих точках и документировал последствия преступлений россиян на украинской земле. Он был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также первые эмоции людей после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.