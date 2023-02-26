Ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки, зруйновані господарчі споруди.

Через сильний стрес постраждала 82-річна жінка, вона отримала допомогу на місці.

У смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені 5-поверхові житлові будинки.

Близько 20:00 з артилерії обстріляне с. Моначинівка Куп'янського району. На щастя, без постраждалих.

В області триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 46 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Підтримуємо ЗСУ та працюємо далі на нашу Перемогу!", - повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що Російська федерація вже більше року продовжує повномасштабну збройну агресію проти України.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, основні зусилля ворог зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Також зазначаєтсья, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Генштаб ЗСУ також звертає увагу, що з метою поповнення масштабних втрат в живій силі, ворог продовжує приховану мобілізацію в росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росія знов змінила свій підхід у війні - розпочався новий етап.

Крім того, стали відомі подробиці прориву ТЕЦ в Херсоні внаслідок обстрілу.

Також Politeka.net писала, на яких напрямках зараз ворог зосереджує свої зусилля для наступу.