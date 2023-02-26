24 лютого у Жешуві, Польща, пройшов благодійний концерт Stay Together на підтримку України, на якому виступили польські та українські знаменитості.

Джамала, Надя Дорофєєва та Настя Каменських змогли відзначитися на концерті.

«Ця подія довела мені ще раз, що миті та хвилини зустрічей зі своїми людьми є унікальними. На жаль, не зі всіма учасниками концерту встигла зустрітися.

Але найважливішим є те, що в річницю повномасштабної війни українські та польські артисти об'єдналися, щоб нагадати, що боротьба в Україні триває. Відбулася справжня єдність через мистецтво» - поділилася Джамала.

У мережі висловили свою думку:

«Дуже сподобався светр із назвами наших міст; Дякую, Джамало та нашим усім артистам, артистам Польщі!;

Джа, не обіймайтеся з «нічого не розумію у політиці». Це шкідливо; Настя Каменських? За що?; наші друзі, дякую їм за все».

Ми також писали, Джамалі стало погано перед концертом, довелося викликати швидку.

"За 15 хвилин до виходу було так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано... Вранці з'їла сніданок в аеропорту. Р.S. Лежала на унікальному дивані з коробок, іншого місця не було :) " , - Розповіла Джамала.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.