24 февраля в Жешуве, Польша, прошел благотворительный концерт Stay Together в поддержку Украины, на котором выступили польские и украинские знаменитости.

Джамала, Надя Дорофеева и Настя Каменских смогли отличиться на концерте.

«Это событие доказало мне еще раз, что мгновения и минуты встреч со своими людьми уникальны. К сожалению, не со всеми участниками концерта успела встретиться.

Но самое важное то, что в годовщину полномасштабной войны украинские и польские артисты объединились, чтобы напомнить, что борьба в Украине продолжается. Состоялось подлинное единство через искусство» - поделилась Джамала.

В сети выразили свое мнение:

«Очень понравился свитер с названиями наших городов; Спасибо, Джамало и нашим всем артистам, артистам Польши!;

Джа, не обнимайтесь с «ничего не понимаю в политике». Это вредно; Настя Каменских? За что?; наши друзья, спасибо им за все».

Мы также писали, Джамале стало плохо перед концертом, пришлось вызвать скорую.

"За 15 минут до выхода было так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо... Съела утром завтрак в аэропорту. Р.S. Лежала на уникальном диване из коробок, другого места не было :)", - рассказала Джамала.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.