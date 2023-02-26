Популярний український кухар продовжує ділитися в Інстаграм різними та цікавими темами, ділиться корисними рецептами та розповідає про особистий розвиток. Цього разу кулінар торкнувся цікавої теми щодо особистих смаків українців, пов'язаних з однією з популярних страв.

«Я тут задумався, а яка в українців найулюбленіша начинка для вареників? Давайте з'ясуємо. Я обожнюю з вишнею і маком, а ви? – запитав Клопотенко в українців.

У мережі вирішили висловити свою думку та поділилося смаками, які їм подобаються більше:

«Вишні🍒; Капуста квашена 🔥; З вишнею, солоним сиром; З вишнею парові) та з картоплею; Картопля із бринзою; З вишнями, солоним сиром, капустою, шкварки з борошном пережарені;

Солоний сир та обов'язково зі шкварками. Якщо солодкі, то з вишнями; Солоний кисломолочний сир та чорниця 😍; Вишня, слива а потім відчувати їх у мед, запечені в яйці вареники з сиром, з м'ясом».

Раніше у сторіс на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати неймовірно смачні смажені вареники з м'ясом.

"Зараз триває тиждень Масляної. Багато хто думає, що символ цього свята — млинці, але це не так. Українці здавна на Масляну і Колодія готували саме вареники", — пояснив Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.