Девід Аксельрод (ім'я при народженні Володимир Ткаченко) одружився з продюсеркою та екс-дружиною співака Олександра Пономарьова Оленою Мозговою, коли вона вже була вагітною.

26 лютого донечці зіркового подружжя Соломії виповнилося 8 років. На своїй сторінці в Instagram артист показав миле святкове фото дівчинки.

"8 років 🎉🎉🎉 Немає більшого щастя, ніж дивитись на тебе, милуватись тобою, спілкуватись з тобою. Найбільше моє бажання у цьому житті - щоб ти була найщасливіша у всьому Всесвіті. Люблю тебе, моя Мія, люблю більше за все в житті💞", — написав Девід Аксельрод під світлиною.

Українці в коментарях приєднуються до привітань:

"Вітаємо Вашу родину! Красиві, добрі, розумі, свободні, талановиті ЛЮДИ! Многая Вам Літа на Щастя і Радість! ❤️🔥";

"Така мила дівчинка🎂,з днем народження";

"З Днем народження мою Любимку ❤️ цьомку Солюню 💋💋💋 Обіймаю".

У січні Девід Аксельрод та Олена Мозгова відсвяткували восьму річницю шлюбу. Співак розповідав, що в день їхнього весілля було сніжно та слизько. Вони попросили провести церемонію без Мендельсона і урочистих промов, але від традиційного поцілунку після підписів не відмовились.

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