Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) женился на продюсерке и экс-жене певца Александра Пономарева Елене Мозговой, когда она уже была беременной.

26 февраля дочери звездных супругов Соломии исполнилось 8 лет. На своей странице в Instagram артист показал милое праздничное фото девочки.

"8 лет 🎉🎉🎉 Нет большего счастья, чем смотреть на тебя, любоваться тобой, общаться с тобой. Самое большое мое желание в этой жизни - чтобы ты была самая счастливая во всей Вселенной. Люблю тебя, моя Мия, люблю больше всего в жизни 💞", - написал Дэвид Аксельрод под фотографией.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям:

"Поздравляем Вашу семью! Красивые, добрые, разумные, свободные, талантливые ЛЮДИ! Многая Вам лета на Счастье и Радость! ❤️🔥";

"Такая милая девочка 🎂, с днем ​​рождения";

"С Днем рождения мою Любимку ❤️ цемку Солюню 💋💋💋 Обнимаю".

В январе Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая отпраздновали восьмую годовщину брака. Певец рассказывал, что в день их свадьбы было снежно и скользко. Они попросили провести церемонию без Мендельсона и торжественной речи, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались.

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