Єлизавета Глинська показала, як приготувати соковиті курячі котлетки за рецептом її матері.
"Домашні курячі котлети - дуже ніжні та смачні 🍗 Ділюсь з вами своїм сімейним рецептом", - пише зірка "Майстер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 1 кг курячого філе (або індичого)
- 350 г цибулі (2 шт.)
- 300 г картоплі (1-2 шт.)
- 100 г мякиша батона
- 150 мл молока
- сіль, перець, часник (за бажанням)
- 150 г манної крупи
- олія для смаження
Спершу наріжте великими шматками картоплю та цибулю. Філе наріжте невеликими шматочками. М'якуш батона теж наріжте шматочками і залийте молоком. Пропустіть усі підготовлені інгредієнти через м'ясорубку. Посоліть і поперчіть (за бажанням). Перемішайте.
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Фарш потрібно накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 1 годину. Далі формуємо котлети і злегка присипаємо їх манкою. Обсмажуємо котлети на розігрітій олії до золотистості, потім доводимо до готовності під кришкою.
Українці в коментарях оцінили рецепт:
"Дякую за рецепт, котлети справді вийшли найніжніші";
"Котлетки вийшли дуже ніжні та смачні, вся родина оцінила! Дякую!";
"Все вийшло дуже смачно! Нарешті я полюбила куряче філе)) Виконала всі рекомендації і не пошкодувала!".
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