Елизавета Глинская показала, как приготовить сочные куриные котлетки по рецепту ее мамы.

"Домашние куриные котлеты - очень нежные и вкусные🍗 Делюсь с вами своим семейным рецептом", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 кг куриного филе (или индюшиного)

350 г лука (2 шт.)

300 г картофеля (1-2 шт.)

100 г мякиша батона

150 мл молока

соль, перец, чеснок (по желанию)

150 г манной крупы

растительное масло для жарки

Сперва нарежьте крупными кусками картофель и лук. Филе нарежьте небольшими кусочками. Мякиш батона тоже нарежьте кусочками и залейте молоком. Пропустите все подготовленные ингредиенты через мясорубку. Посолите и поперчите (по желанию). Перемешайте.

Фарш нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 1 час. Дальше формируем котлеты и слегка присыпаем их манкой. Обжариваем котлеты на разогретом масле до золотистости, а потом доводим до готовности под крышкой.

Украинцы в комментарях оценили рецепт:

"Спасибо за рецепт, котлеты действительно получились нежнейшие";

"Котлетки получились очень нежные и вкусные, вся семья оценила! Спасибо!";

"Всё получилось очень вкусно! Наконец-то я полюбила куриное филе)) Соблюла все рекомендации и не пожалела!".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.