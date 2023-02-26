Популярність Даші Астаф'євої розпочалася завдяки її фотосесіям у журналі Playboy. Зараз вона є співачкою, телеведучою та активним учасником соціальних мереж, де часто спілкується зі своїми передплатниками. Завдяки своїй відкритості та волонтерській діяльності, вона стала дуже популярною в Україні.
Астаф'єва вирішила поділитися кількома кадрами зі зйомок кулінарного проекту, в якому почала зніматися з недавніх пір. Артистка постала в досить поряд з глибоким декольте.
На початку повномасштабного вторгнення, Даша залишилася в Україні та розпочала волонтерську діяльність. Вона навіть поміняла свою спідню білизну на кухонний халат, щоб краще допомагати в кухні. Однак це не тривало довго.
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Вона також надихалася своєю любов'ю до картоплі та часто готувала для своїх друзів та шанувальників. Нещодавно вона опублікувала нові відео у своїх історіях, нагадавши, що продовжує готувати, але вже у кулінарному шоу.
"А розповісти?" – пише Даша з інтригою.
"Дякую. Але лише моїм. Мої знають) бо поруч і назавжди. Разом. Захисникам поваги та подяки, сил та віри неповажної.
Ангелам вічна слава. Україна переможе. Ми – світ. Вони – темрява» - раніше написала Даша.
Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.
Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.
Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон