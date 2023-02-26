Популярна актриса, співачка та модель Даша Астаф'єва поділилася кількома кадрами з нещодавно знятого ефіру.

Популярність Даші Астаф'євої розпочалася завдяки її фотосесіям у журналі Playboy. Зараз вона є співачкою, телеведучою та активним учасником соціальних мереж, де часто спілкується зі своїми передплатниками. Завдяки своїй відкритості та волонтерській діяльності, вона стала дуже популярною в Україні.



Астаф'єва вирішила поділитися кількома кадрами зі зйомок кулінарного проекту, в якому почала зніматися з недавніх пір. Артистка постала в досить поряд з глибоким декольте.

На початку повномасштабного вторгнення, Даша залишилася в Україні та розпочала волонтерську діяльність. Вона навіть поміняла свою спідню білизну на кухонний халат, щоб краще допомагати в кухні. Однак це не тривало довго.

Вона також надихалася своєю любов'ю до картоплі та часто готувала для своїх друзів та шанувальників. Нещодавно вона опублікувала нові відео у своїх історіях, нагадавши, що продовжує готувати, але вже у кулінарному шоу.

"А розповісти?" – пише Даша з інтригою.

"Дякую. Але лише моїм. Мої знають) бо поруч і назавжди. Разом. Захисникам поваги та подяки, сил та віри неповажної.

Ангелам вічна слава. Україна переможе. Ми – світ. Вони – темрява» - раніше написала Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон