Популярность Даши Астафьевой началась благодаря ее фотосессиям в журнале Playboy. Сейчас она является певицей, телеведущей и активным участником социальных сетей, где часто общается со своими подписчиками. Благодаря своей открытости и волонтерской деятельности, она стала очень популярна в Украине.
Астафьева решила поделиться несколькими кадрами со сьемок кулинарного проекта, в котором начала сниматься с недавних пор. Артистка предстала в довольно запоминающемся наряде с глубоким декольте.
В начале полномасштабного вторжения, Даша осталась в Украине и начала волонтерскую деятельность. Она даже поменяла свое нижнее белье на кухонный халат, чтобы лучше помогать в кухне. Однако, это не длилось долго.
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Она также вдохновлялась своей любовью к картофелю и часто готовила для своих друзей и поклонников. Недавно она опубликовала новые видео в своих историях, напомнив, что продолжает готовить, но уже в кулинарном шоу.
"А рассказать?" - пишет Даша с интригой.
«Спасибо. Но только моим. Мои знают) потому что рядом и навсегда. Вместе. Защитникам уважения и благодарности, сил и веры непочтенной.
Ангелам вечна слава. Украина победит. Мы – мир. Они – тьма» - ранее написала Даша.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.