Популярная актриса, певица и модель Даша Астафьева поделилась несколькими кадрами из недавно отснятого эфира.

Популярность Даши Астафьевой началась благодаря ее фотосессиям в журнале Playboy. Сейчас она является певицей, телеведущей и активным участником социальных сетей, где часто общается со своими подписчиками. Благодаря своей открытости и волонтерской деятельности, она стала очень популярна в Украине.



Астафьева решила поделиться несколькими кадрами со сьемок кулинарного проекта, в котором начала сниматься с недавних пор. Артистка предстала в довольно запоминающемся наряде с глубоким декольте.

В начале полномасштабного вторжения, Даша осталась в Украине и начала волонтерскую деятельность. Она даже поменяла свое нижнее белье на кухонный халат, чтобы лучше помогать в кухне. Однако, это не длилось долго.

Она также вдохновлялась своей любовью к картофелю и часто готовила для своих друзей и поклонников. Недавно она опубликовала новые видео в своих историях, напомнив, что продолжает готовить, но уже в кулинарном шоу.

"А рассказать?" - пишет Даша с интригой.

«Спасибо. Но только моим. Мои знают) потому что рядом и навсегда. Вместе. Защитникам уважения и благодарности, сил и веры непочтенной.

Ангелам вечна слава. Украина победит. Мы – мир. Они – тьма» - ранее написала Даша.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.