Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своїй участі у "Фабриці зірок". А ще Оля є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Також Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля вирішила поділитися деяким секретом у своєму сторіс.

"Мушу розповісти вам секрет", - написала Оля у сторіс.

"Люди, доброго ранку, з прощеною неділею, пробачте мені і вас нехай Бог простить. Вибачте мені, але повинна вам розповісти секрет. Якби не ті смердючі валянки, які припхалися до нас на землю і знищили все, багато секретів мали б стати явою, реальністю, очевидними і досяганими дуже великими на весь світ... І один такий секрет, мій кум Дзідзьо зняв дуже крутий фільм про те, хто ми є: хто ти і для чого на цьому світі... Коли я вперше дивилася на студії, я плакала , тому що це дуже глибока робота, тому що це дуже Дзідзьо і дуже Миша. І цей фільм мали побачити всі кінофестивалі світу, але у нас зараз свій кінофестиваль, тому кум, я знаю, що всі Оскари будуть твоїми", - сказала Оля.

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