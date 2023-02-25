Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором дала важное наставление украинцам.

В коротком ролике Оля запечатлела себя на камеру телефона, она стоит в своей спальне у зеркала. Перед камерой она появилась в домашнем белом халате, она поправляет мокрые волосы, а на ее лице нет макияжа. Видимо, звезда только что вышла из душа и решила записать видео для поклонников.

"Девушки, хватит жить прошлым, нужно жить теперешней жизнью. Поэтому, если тебе стыдно за ошибки прошлого, просто не делай их в теперешнем", - сказала певица в ролике.

А в подписи к своему посту Цибульская рассказала о вечере 23 февраля, перед тем как началась война: "Как вы провели этот вечер годом ранее? Расскажите. Я отгоняла все мысли о беде. Приехала со съемок и сидела со своими ребятами на кухне, улыбаясь спокойствию". Поклонники не прошли мимо и тут де принялись комментирвоать публикацию, делясь своими историями.

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