Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему участию в "Фабрике звезд". А еще Оля является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Также Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот Оля раз решила поделится кое-каким секретом в своем сторис.

"Должен рассказать вам секрет", - написала Оля в сторис.

"Люди, доброе утро, с прощеным воскресеньем, простите мне и вас пусть Бог простит. Простите мне, но должна вам рассказать секрет. Если бы не те вонючие валенки, которые припхались к нам на землю и уничтожили все, много секретов должны были стать явью, реальностью, очевидными и досягаемыми очень большими на весь мир. И один такой секрет, мой кум Дзидзьо снял очень крутой фильм о том, кто мы есть: кто ты и для чего на этом свете. Когда я впервые смотрела на студии, я плакала, потому что это очень глубокая работа, потому что это очень Дзидзьо и о чень Миша. И этот фильм должны были увидеть все кинофестивали мира, но у нас сейчас свой кинофестиваль, потому кум, я знаю, что все Оскары будут твоими", - сказала Оля.

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