Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором сделала необычное открытие для женщин.

Как видно, Оля сняла новый комедийный ролик, сидя в кресле мастера по лазерной эпиляции. Перед камерой она появилась в белом халате, ее волосы небрежно уложены, а в руках она держит специальные очки, которые защищают глаза во время процедуры. Оля снимает свое видео, абсолютно не обращая внимания на мастера, которая занята ее ногами с аппаратом в руках.

В ролике Цибульская заявляет, что именно украинец придумал первый космический корабль: "А вы знаете, что первый космический корабль изобрел украинец? Просто одного мужчину так задолбала женщина, что он искал способ, как сбежать на другую планету".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

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"Украинки могут".
"Да, точно. Красавица очаровательна, все верно".
"У меня это правда".
"Так он искал способ вернуться на другую планету".
"Оля, вы пожар".
"Оля, ты невероятная девушка. Я тебя обожаю".
"Я, смотревшая сюжет о первом космическом корабле, про точнее его изобретателей, и мне теперь просто не смешно".
"Делать эпиляцию, одновременно находить интересную информацию, и забавно ее подавать – уровень Цезаря".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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