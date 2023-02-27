Відома співачка Злата Огневич показала, як зазвичай відбувається її підготовка до концертів.

Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич продовжує показувати в мережі свої кадри з виступів. Також зірка ділиться в ІНстаграм враженнями та різними анонсами.

Варто зазначити, що артистка продовжує залишатися вдома і нікуди не виїжджає, тому досить активно дає концерти, щоб підтримати громадян і, особливо, ЗСУ збором коштів, також не забуває Огневич про благодійні фонди.

«До артистичної мантри додалася ще й подяка ЗСУ. Щоразу перед виходом на сцену я дякую славним воїнам: хлопцям та дівчатам.

І дякую за запрошення на шоу» - поділилася Огневич, позуючи на фото у сміливому образі та з розкішним букетом у руках.

Також артистка показала миле фото та розповіла, як зробила перші два татуювання.

Як видно, на новій фотографії Злата знята на незвичайному зеленому тлі, вона стоїть у профіль і ніби поринула в себе

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