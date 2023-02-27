Известная певица Злата Огневич показала, как обычно проходит ее подготовка к концертам.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, продолжает показывать в сети свои кадры из выступлений. Также звезда делится в ИНстаграм впечатлениями и различными анонсами.

Стоит отметить, что артистка продолжает оставаться дома и никуда не выезжает, поэтому довольно активно дает концерты, чтобы поддержать граждан и в особенности ВСУ сбором средств, также не забывает Огневич о благотворительных фондах.

«К артистичной мантре добавилась еще и благодарность ВСУ. Каждый раз перед выходом на сцену я благодарю славных воинов: парней и девушек.

И спасибо за приглашение на шоу» - поделилась Огневич, позируя на фото в смелом образе и с роскошным букетом в руках.

Также артистка показала милое фото и рассказала, как сделала первые две татуировки.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена на необычном зеленом фоне, она стоит в профиль и как будто погрузилась в себя

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