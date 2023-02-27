Актриса та дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук поділилася, як не здається заради схуднення.

Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук зізналася, що мріяла схуднути досить давно, а після народження другого сина вона продовжує працювати над собою. За словами Ганни, вона мріє про вагу, яка у неї була до появи синів, тому доводиться багато трудитися.

Саліванчук ходить на танці, плавання, до спортзалу та до салону краси, щоб позбутися зайвого. За її словами, навіть за правильного харчування та обмежень на вечір особливого результату не було.

Тому тепер Саліванчук дотримується обмежень у харчуванні і майже щодня спалює калорії у залі:

«Сьогодні в мене 20 хвилин велотренажера! Потрібно відпрацювати те, що наїла за ці два дні. Бог дав вам тіло, яке може витримати майже все. Ваше завдання – переконати у цьому розум.

Неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне – ти не зупиняєшся! – поділилася Ганна.

Ганна Саліванчук уже довгий час одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита.

Іноді на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка ділиться із шанувальниками рецептами страв, які готує для себе та своєї родини.

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