Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук призналась, что мечтала похудеть довольно давно, а после рождения второго сына она продолжает работать над собой. По словам Анны, она мечтает о весе, который у нее был до появления сыновей, поэтому приходится много трудиться.

Саливанчук ходит на танцы, плавание, в спортзал и в салон красоты, чтобы избавиться от лишнего. По ее словам, даже при правильном питании и ограничениях на вечер особого результата не было.

Поэтому теперь Саливанчук придерживается ограничений в питании и едва не каждый день сжигает калории в зале:

«Сегодня у меня 20 минут велотренажера! Надо отработать то, что наела за эти два дня. Бог дал вам тело, которое может выдержать практически все. Ваша задача – убедить в этом разум.

Неважно, как медленно ты продвигаешься. Главное – ты не останавливаешься!» - поделилась Анна.

Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Иногда на своей странице в Instagram 37-летняя артистка делится с поклонниками рецептами блюд, которые готовит для себя и своей семьи.

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