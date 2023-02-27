Козловський сказав, що перші півроку війни це обурювало його, оскільки не міг зрозуміти, чому авторитетні люди втекли.

Віталій Козловський розповів в інтерв'ю каналу "Зірковий" про своє ставлення до колег із шоу-бізнесу, які перебувають за кордоном. Журналістка запитала у співака про Монатику, Потапу та Владу Яму.

Козловський відповів, що не ставиться до них ніяк. Він сказав, що перші півроку війни це обурювало його/Однак сьогодні він не засуджує їх, оскільки кожен переживає страх війни по-своєму.

"Перші півроку війни мене це обурювало. Для мене це було незрозумілим моментом. Люди, які здавалися авторитетними, взяли та втекли" – висловився артист.

Щодо Влада Ями, який має дитину, Козловський підкреслив, що це питання забезпечення сім'ї. Артист припустив, що він, можливо, має переживання, оскільки він є годувальником у своїй сім'ї. Він зізнався, що не знає всіх деталей.

Зазначимо, Влад Яма, який від початку війни з сім'єю поїхав жити в США, час від часу ділиться в Instagram кадрами зі свого нового життя за кордоном.

А ось Співак Потап нещодавно потрапив до чергового скандалу, представивши скандальну пісню про волонтерів, поставивши їхню роботу під сумнів після всіх добрих справ, що вони зробили.

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