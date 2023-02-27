Козловский сказал, что первые полгода войны это возмущало его, так как он не мог понять, почему авторитетные люди убежали.

Виталий Козловский рассказал в интервью каналу "Зірковий" о своем отношении к коллегам из шоу-бизнеса, которые находятся за границей. Журналистка спросила у певца о Монатике, Потапе и Владе Яме.

Козловский ответил, что уже не относится к ним никак. Он сказал, что первые полгода войны это возмущало его. Однако сегодня он не осуждает их, так как каждый переживает страх войны по-своему.

"Первые полгода войны меня это возмущало. Для меня это было непонятным моментом. Люди, которые казались авторитетными, взяли и убежали" - высказался артист.

Относительно Влада Ямы, у которого есть ребенок, Козловский подчеркнул, что это вопрос обеспечения семьи. Артист предположил, что у него, возможно, есть переживания, так как он является кормильцем в своей семье. Он признался, что не знает всех деталей.

Отметим, Влад Яма, который с самого начала войны с семьей уехал жить в США, время от времени делится в Instagram кадрами из своей новой жизни за границей.

А вот Певец Потап недавно попал в очередной скандал, представив скандальную песню о волонтерах, поставив их работу под сомнение после всех добрых дел, что они сделали.

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