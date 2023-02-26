26 лютого йому виповнилося 14 років. На своїй сторінці в Instagram Катерина Кухар розповіла, що син давно заборонив їй викладати в соцмережі його світлини та ретельно стежить за тим, що вона публікує.

"І сьогодні у твій день, я хочу, щоб ти пам‘ятав, наскільки є важливим для мене….. Бо окрім тих почуттів, що даруєш мені — саме завдяки тобі, до мене повернулася віра і жага до життя! Ти НАДЗВИЧАЙНИЙ у всіх своїх проявах! Надзвичайно різний….)) іноді різкий і грубий, іноді надзвичайно турботливий та добрий… Але в тобі стільки тепла, що час від часу я з захопленням думаю про те, що ти ніколи не дасиш сумувати дівчині, яка буде поруч, бо ти з легкістю будеш переносити її у всі світи контрастів від «раю до пекла» і навпаки! В цьому весь ТИ!", — пише балерина.

Пост Катерина Кухар супровадила кумедним архівним фото Тимура, на якому він позує в костюмі корови.

"Люблю тебе нескінченно, незважаючи на всі твої колючки 😈❤️І знаю, що саме ТИ обрав мене! Нехай все, що ти собі напланував (іноді всупереч моїй уяві) РЕАЛІЗУЄТЬСЯ! Бо це саме ТВІЙ ШЛЯХ!🙃", — наголосила артистка.

Українці в коментарях приєднуються до привітань: "З днем народження красунчика!!! Гарної долі йому і тобі, дорога, міцного здоров‘я❤️ Лю вас😘".

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