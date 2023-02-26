26 февраля ему исполнилось 14 лет. На своей странице в Instagram Екатерина Кухар рассказала, что сын давно запретил ей выкладывать в соцсети его фотографии и тщательно следит за тем, что она публикует.

"И сегодня в твой день, я хочу, чтобы ты помнил, насколько важен для меня….. Ибо кроме тех чувств, которые даруешь мне — именно благодаря тебе, ко мне вернулась вера и жажда жизни! Ты чрезвычайный во всех своих проявлениях! Чрезвычайно разный….)) иногда резкий и грубый, иногда очень заботливый и добрый… Но в тебе столько тепла, что время от времени я с восторгом думаю о том, что ты никогда не дашь скучать девушке, которая будет рядом, потому что ты с легкостью будешь переносить ее во все миры контрастов от «рая в ад» и наоборот! В этом весь ТЫ!», — пишет балерина.

Пост Екатерина Кухар сопроводила забавным архивным фото Тимура, на котором он позирует в костюме коровы.

"Люблю тебя бесконечно, несмотря на все твои колючки 😈❤️И знаю, что именно ТЫ выбрал меня! Пусть все, что ты себе напланировал (иногда вопреки моему воображению) РЕАЛИЗУЕТСЯ! Потому что это именно Твой ПУТЬ!", — добавила артистка.

Украинцы в комментариях присоединяются к поздравлениям: "С днем ​​рождения красавчика!!! Хорошей судьбы ему и тебе, дорогая, крепкого здоровья ❤️ Лю вас 😘".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.