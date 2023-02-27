На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що найпомітніша новина 26 лютого – два вибухи на аеродромі в білоруських Мачулищах, де базуються російські літаки, які дошкуляють Україні.
"Пошкоджено військовий літак А-50У. За інформацією білоруського журналіста Андрія Стрижака, таких літаків в росії всього 9. Це дорога річ, яка необхідна для координації ракетних ударів по Україні. Відповідальність за атаку взяли білоруські партизани з організації BYPOL. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» пише, що силовики лукашенка знайшли сумку з пультами керування дронами. Однак організатори диверсії стверджують, що виконавці вже в безпеці за кордоном. Білоруська влада інцидент не розголошувала", — пише Марічка Падалко.
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Уряд Німеччини заперечив, що разом із керівництвом Франції пропонував конкретні плани із забезпечення безпеки України в обмін на початок перемовин із росією. Раніше видання The World Street Journal повідомляло про подібний «пакт», який пропонують Україні.
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
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