На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что самая заметная новость 26 февраля – два взрыва на аэродроме в белорусских Мачулищах, где базируются российские самолеты, которые донимают Украину.

"Поврежден военный самолет А-50У. По информации белорусского журналиста Андрея Стрижака, таких самолетов у россии всего 9. Это дорогая вещь, которая необходима для координации ракетных ударов по Украине. Ответственность за атаку взяли белорусские партизаны из организации BYPOL. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» пишет, что силовики лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами. Однако организаторы диверсии утверждают, что исполнители уже в безопасности за рубежом. Белорусские власти инцидент не разглашали", - пишет Маричка Падалко.

Болгария специально для ВСУ возвращается к производству боеприпасов (фото 2).

В Украину впервые приехал министр иностранных дел Саудовской Аравии вместе с пакетом гуманитарной помощи на 410 миллионов долларов - речь идет прежде всего о нефтепродуктах (видео 3).

Правительство Германии отрицает, что вместе с руководством Франции предлагало конкретные планы по обеспечению безопасности Украины в обмен на начало переговоров с россией. Ранее издание The World Street Journal сообщало о подобном «пакте», который предлагают Украине.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.