Так, під час інтервʼю на YouTube «Твоє місто» Олег Скрипка висловив впевненість, що ці артисти – циніки, пише Politeka.net.

«Патріотичний цинізм. Щирі циніки. Просто є людина сцени, а є людина — бізнесмен сцени. На сьогоднішній день існують такі механізми, що люди спостерігають на сцені бізнесменів. Бізнесмени собі класно побудували карʼєру, а дехто з них ще більш-менш нормально співає», — артист.

На думку Олега Скрипки, своїми новими піснями після 24 лютого 2022 року зірки просто будують бізнес.

Висловлювання Скрипки збентежили українців, деякі з яких не погодилися з його точкою зору.

Дехто навпаки заявили, що Олег Скрипка дійсно має рацію. Інші нагадали Скрипці його минуле.

«Я не згоден з Олегом. Він, звичайно, світоч української пісні, але якщо так ставитись до чи то прозрілих, чи пристосуванців, чи тих хто правильно зорієнтувався, то прийдемо до 90 - х років з Олегом, Океаном, Скрябіним і ще декількома україноспіваючих. А нам треба поле музичне українське засіяти, а не патріотичним егоїзмом займатися. Не всі свідомо стануть українською співати, але плєбсу треба чути пісню цією мовою, його треба до неї привчати»,

«В Наді чудовий голос,а пісні ... так собі.Але комусь подобаються.В кожного свій смак.Якщо вивчила мову - це вже молодчинка.Не її вина,що в Україні рідна мова - була їй не рідна. На жаль»,

«Я не можу серйозно сприймати спіч про патріотичність, совість, порядність з вуст людини, що рекламувала онлайн-казино чи міні-позики», «Краще вже так, ніж за кордон чи в росію», «Підтримую Скрипку!»,

«Краще вже "прозріти" після 24 лютого, аніж залишатися "сліпим" і досі. Тому не варто шпиняти тих, хто все ж на нашому боці»,

«Підтримую п. Скрипку, бо мене теж дратують...», «Це закономірність .Люди, кому не байдужа доля країни , все сприймають по- іншому. Але бездуховність- це ще гірше зради . Ці пристосуванці з червоточиною в душах і це небезпечно»,- обговорюють українці.

Деякі з користувачів соцмереж закликали українських артистів взагалі сконцентруватись на іншому:

«Коли вже нарешті наші співаки перестануть змагатися, хто кращій патріот. Найкращі всі на передовій в окопах, віддають свої життя задля перемоги України».

Нагадаємо, Потап потрапив у гучний скандал через свою нову пісню про волонтерів.

Вислуховувати критику довелось навіть Насті Каменських.

Також повідомлялось, що Дорофєєва розповіла заради чого перервала свій тур Україною.