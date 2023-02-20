Репер і продюсер Потап осоромився через нову пісню, в якій помітили обурливий контекст.

Українців, зокрема, обурили рядки пісні, де йдеться про дівчину, яка "вночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерила", пише Politeka.net.

На тлі скандалу Потапа ще й звинуватили у тоу, що він нібито видаляє негативні коментарі. Про це повідомив репер Андрій Фріл.

«…Потап випустив пісню, яка, м’яко кажучи, викликала обурення суспільства. Люди почали писати йому це в коментарях. Що зробив Потап? Почав видаляти негативні коментарі у себе на ютубі та в інсті. 23:45 — 126 коментарів. 23:50 — 84 коментарі. Про ефект Стрейзанд, я так розумію, Потап не чув. Зранку все повторилося знову, рахунок пішов на сотні видалених коментарів. В інстаграмі видаляє так само. Ну, що ж. Все очікувано», — зазначив Фріл на своїй сторінці в Facebook.

Згодом Потап взагалі вимкнув коментарі під піснею «Волонтер» на YouTube.

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Однак українці продовжують висловлювати своє розчарування і обурення стосовно пісні Потапа у Facebook.

«У таких немає ні сорому ні честі», «Цей "хітяра" така безглузда примітивщина.... Дійсно соромно...», «Той випадок, коли краще мовчати, аніж співати!», «Потап досяг дна. Це кінець кар'єрі!», «Толку з тої критики. Нехай вибачається перед людьми», - пишуть користувачі соцмереж.

У свою чергу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник залишив такий дописа на своїй сторінці в Facebook: «Дуже багато чув/читав про цю "нову пісню", тому навіть слухати її не буду».

Нагадаємо, українці просять "відмінити" Потапа після його пісні про волонтерів.

Також повідомлялось, що Потап показав, якою Настя була задовго до їхнього весілля.

Крім того, Politeka.net писала про обставини і подробиці конфлікту між Потапом і радіоведучим.