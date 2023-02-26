Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька фото, на яких показала закулісне концерту у Польщі, заради якого перервала свій тур Україною.
Як відомо, нещодавно Надя вирушила до гастрольного туру українськими містами зі своєю новою україномовною програмою. Проте, заради концерту у Польщі до річниці початку війни в Україні, артистка перервала свій тур та виступила у сусідній країні разом з іншими українськими артистами. На кадрах Надя показала, як це було і відкрила закулісся свого візиту до Польщі.
У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Сегодня возвращаюсь из выступления в Польше, где мы собирали деньги в поддержку Украины. Листайте карусель, смотрите как это было. А уже завтра я продолжаю свой украинский тур 🇺🇦 жду вас сильно!".
Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Через три дні я буду на концерті у Хмельницькому".
"Неймовірний був виступ".
"Ти красуня".
"Надя, прилітай на концерт в Ізраїлі. Ми так на тебе тут чекаємо, так хочемо твій концерт у нас".
"Вже не можу дочекатися завтрашнього концерту!"
"Яка ти неймовірна".
"Всі фото такі гарні".
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