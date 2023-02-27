Так, во время интервью на YouTube «Твой город» Олег Скрипка выразил уверенность, что эти артисты – циники, пишет Politeka.net.

«Патриотический цинизм. Искренние циники. Просто есть человек сцены, а есть человек бизнесмен сцены. На сегодняшний день есть такие механизмы, что люди наблюдают на сцене бизнесменов. Бизнесмены классно построили карьеру, а некоторые из них еще более-менее нормально поют», — артист.

По мнению Олега Скрипки, своими новыми песнями после 24 февраля 2022 звезды просто строят бизнес.

Высказывания Скрипки озадачили украинцев, некоторые из которых не согласились с его точкой зрения.

Некоторые наоборот заявили, что Олег Скрипка действительно прав. Остальные напомнили Скрипке его прошлое.

«Я не согласен с Олегом. Он, конечно, светоч украинской песни, но если так относиться к то ли прозревшим, то ли приспособленцам, то ли правильно сориентировавшимся, то придем к 90-м годам с Олегом, Океаном, Скрябиным и еще несколькими украинопоющими. А нам нужно музыкальное украинское поле засеять, а не патриотическим эгоизмом заниматься. Не все сознательно станут на украинском петь, но плебсу надо слышать песню на этом языке, его нужно к ней приучать»,

«У Нади замечательный голос, а песни… так себе. Но кому-то нравятся. У каждого свой вкус. Если выучила язык – это уже молодчинка. Не ее вина, что в Украине родной язык был ей неродной. К сожалению",

«Я не могу серьезно воспринимать спич о патриотичности, совести, порядочности из уст человека, рекламировавшего онлайн-казино или мини-займы»,

«Лучше уж так, чем за границу или в россию», «Поддерживаю Скрипку!»,

«Лучше уж "прозреть" после 24 февраля, чем оставаться "слепым" до сих пор. Поэтому не стоит шпынять тех, кто все же на нашей стороне»,

«Поддерживаю п. Скрипку, потому что меня тоже раздражают...»,

«Это закономерность. Люди, кому не безразлична судьба страны, все воспринимают по-другому. Но бездуховность – это еще хуже измены. Эти приспособленцы с червоточиной в душах и это опасно» , - обсуждают украинцы.

Некоторые из пользователей соцсетей призвали украинских артистов вообще сконцентрироваться на другом:

«Когда уже наконец-то наши певцы перестанут соперничать, кто лучший патриот. Лучшие все на передовой в окопах отдают свои жизни ради победы Украины».

Напомним, Потап попал в громкий скандал из-за своей новой песни о волонтерах.

Выслушивать критику пришлось даже Насте Каменских.

Также сообщалось, что Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине.