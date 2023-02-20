Українській співачці Насті Каменських також дісталася порція хейту на тлі скандалу, причиною якого стала нова пісня Потапа.

Нагадаємо, репер та продюсер Потап на своїй сторінці в Instagram та своєму новому каналі у YouTube презентував трек, який присвятив українським волонтерам.

Проте українці помітили у пісні обурливий контекст – людей, зокрема, обурили рядки пісні, де йдеться про дівчину, яка "вночі провела з хлопцями, бійцями, волонтерами".

Сторінка Потапа в Інстаграмі забита гнівними коментарями, а ось на YouTube-каналі їх вирішили відключити.

Як виявилося, дісталося й Насті Каменській. На її сторінці користувачі соцмереж висловлюють, що думають про її чоловіка.

«Скажи своєму чоловікові, щоб він видалив цю дебільну пісню», «Це від тебе, волонтерки, пан Потап наслухався про волонтерську діяльність і ви**л те лайно? Нехай запхне його назад, танцюрист б…, а то хлопці у нас зараз різкі, гумор не дуже сприймають», «Передайте чоловікові, що він пробив чергове дно, фу. Що він має до волонтерства? Х…н вам більше, а не стадіони», «А пісню Потапа про волонтерів заспіваєте? Чи зараз видалите цей коментар та заблокуєте, як Ваш чоловік?», - пишуть Насті у коментарях на її особистій сторінці.

Нагадаємо, раніше на скандальну пісню Потапа відреагували на Міноборони.

Також повідомлялося, що Потап показав, якою Настя була задовго до їхнього весілля.

Крім того, Politeka.net писала про обставини та подробиці конфлікту між Потапом та радіоведучим.