Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина обрали для синів милі образи, які поєднувалися один з одним.

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина намагаються проводити весь вільний час разом зі своїми трьома синами. Вони часто гуляють із хлопчиками Києвом і шукають для них активних розваг. На цей раз дружина ведучого поділилася цікавою історією та показала в Інстаграм кумедне фото.

Так, сімейка обрала милі образи, які поєднувалися один з одним. Для прогулянки Києвом Христина Решетник із трьома синами вбралася в стилі family-look, що додало знімкам особливого настрою.

Основним кольором був обраний червоний та його відтінки. Так, Христина із синами Іваном, Дмитром та Сашком приміряли схожі зимові курточки. Вони не тільки підібрали схожі зимові пальта, але також підібрали штани темного кольору та теплі шапочки.

Як зізналася Христина Решетник, вона підбирає для хлопців такі вбрання, щоб їх було добре видно, коли ті розбігаються у різні боки. Вона також розповіла кумедну історію про молодшого сина. Виявилося, коли Сашенька бачить, що родина кудись збирається, хлопчик стоїть біля порога та всіх контролює, щоби його не забули вдома.

"Хоча ми йому говоримо, що він з нами і ми його беремо з собою, він нам все одно не довіряє, як з їжею – завжди все на контролі", - додала дружина Григорія Решетника.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала синів і розповіла, як війна їх змінила.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розповів про битви на своєму "фронті".

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник розповів, як війна впливає на маленьких дітей.