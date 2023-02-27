Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга выбрали для сыновей милые образы, которые сочетались друг с другом.

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина стараются проводить все свободное время вместе со своими тремя сыновьями. Они часто гуляют с мальчиками по Киеву и ищут для них активные развлечения. В этот раз жена ведущего поделилась интересной историей и показала в Инстаграм забавное фото.

Так, семейка выбрала милые образы, которые сочетались друг с другом. Для прогулки по Киеву Кристина Решетник с тремя сыновьями нарядилась в стиле family-look, что добавило снимкам особого настроения.

Основным цветом был выбран красный и его оттенки. Так, Кристина с сыновьями Иваном, Дмитием и Сашей примерили похожие зимние курточки. Они не только подобрали похожие зимние пальто, но также подобрали брюки темного цвета и теплые шапочки.

Как призналась Кристина Решетник, она подбирает для ребят такие наряды, чтобы их было хорошо видно, когда те разбегаются в разные стороны. Она также рассказала забавную историю о младшем сыне. Оказалось, когда Сашенька видит, что семья куда-то собирается, мальчик стоит возле порога и всех контролирует, чтобы его не забыли дома.

"Хотя мы ему говорим, что он с нами и мы его берем с собой, он нам всеравно не доверяет, как с едой - всегда все на контроле", - добавила жена Григория Решетника.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.