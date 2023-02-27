Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина стараются проводить все свободное время вместе со своими тремя сыновьями. Они часто гуляют с мальчиками по Киеву и ищут для них активные развлечения. В этот раз жена ведущего поделилась интересной историей и показала в Инстаграм забавное фото.
Так, семейка выбрала милые образы, которые сочетались друг с другом. Для прогулки по Киеву Кристина Решетник с тремя сыновьями нарядилась в стиле family-look, что добавило снимкам особого настроения.
Основным цветом был выбран красный и его оттенки. Так, Кристина с сыновьями Иваном, Дмитием и Сашей примерили похожие зимние курточки. Они не только подобрали похожие зимние пальто, но также подобрали брюки темного цвета и теплые шапочки.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Ситуация вокруг Молдовы накаляется: замечена колонна военной техники с HIMARS
Нападение со стороны Беларуси и Приднестровья: эксперт оценил шансы рф открыть второй фронт
Голову пока не нашли: известную модель жестоко убили, в полиции сообщили подробности
Звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочками: "Я помню, когда он ушел..."
Как призналась Кристина Решетник, она подбирает для ребят такие наряды, чтобы их было хорошо видно, когда те разбегаются в разные стороны. Она также рассказала забавную историю о младшем сыне. Оказалось, когда Сашенька видит, что семья куда-то собирается, мальчик стоит возле порога и всех контролирует, чтобы его не забыли дома.
"Хотя мы ему говорим, что он с нами и мы его берем с собой, он нам всеравно не доверяет, как с едой - всегда все на контроле", - добавила жена Григория Решетника.
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.