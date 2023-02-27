Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик зважилася на сміливий крок та пообіцяла своїм передплатникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Виявилося, що питань у фанатів знаменитості накопичилося чимало і стосувалися різноманітних сторін її життя. Відповіді з'явилися у неї в Сторіз .

Наприклад, телеведуча зізналася, що в неї часто не вистачає часу на багато речей і хотілося б, щоб на добу були три додаткові години. Але все ж таки Лілія Ребрик має кілька порад, як встигати більше.

"Все ж можу дати пораду, як встигати більше, ніж заплановано: "Правильно організувати роботу навколо себе". І не боятися відкладати те, що можна зробити сьогодні. Якби ви знали, скільки всього я не встигаю", - зізналася Лілія.

Лілія Ребрик також зізналася, як виховує своїх дочок: Діану та Поліну. Вона наголосила, що насамперед із ними треба розмовляти і якщо вони не зрозуміли щось із першого разу, то треба пояснити ще раз. За час війни ведуча стала набагато м'якшою.

"Зараз під час війни я стала набагато м'якшою. Не дозволяю собі на них сердитися чи лайки за щось. Більше уваги та спілкування", - додала Ребрик.

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