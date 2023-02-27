Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов знаменитости накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Ответы появились у нее в Сториз.

Например, телеведущая призналась, что у нее часто не хватает времени на многие вещи и хотелось бы, чтобы в сутках были три дополнительных часа. Но все же Лилия Ребрик имеет несколько советов, как успевать больше.

"Все же могу дать совет, как успевать больше, чем запланировано: "Правильно организовать работу вокруг себя". И не бояться откладывать то, что можно сделать сегодня. Если бы вы знали, сколько всего я не успеваю", - призналась Лилия.

Лилия Ребрик также призналась, как воспитывает своих дочерей: Диану и Полину. Она подчеркнула, что в первую очередь с ними нужно разговаривать и если они не поняли что-то с первого раза, то нужно объяснить еще раз. За время войны ведущая стала намного мягче.

"Сейчас во время войны я стала намного мягче. Не позволяю себе на них сердиться или ругатья за что-то. Больше внимания и общения", - добавила Ребрик.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.