Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов знаменитости накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни. Ответы появились у нее в Сториз.
Например, телеведущая призналась, что у нее часто не хватает времени на многие вещи и хотелось бы, чтобы в сутках были три дополнительных часа. Но все же Лилия Ребрик имеет несколько советов, как успевать больше.
"Все же могу дать совет, как успевать больше, чем запланировано: "Правильно организовать работу вокруг себя". И не бояться откладывать то, что можно сделать сегодня. Если бы вы знали, сколько всего я не успеваю", - призналась Лилия.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
ВСУ все ближе: оккупанты бегут, объявлена "эвакуация"
"Мы не вместе": звезда "1+1" Маричка Падалко показала своего мужа, с которым родилась в один день
Мощные взрывы прогремели на аэродроме возле Минска: идет подсчет поврежденной техники
Беда случилась с Джамалой прямо перед концертом в Польше, появились кадры: чем все закончилось
Лилия Ребрик также призналась, как воспитывает своих дочерей: Диану и Полину. Она подчеркнула, что в первую очередь с ними нужно разговаривать и если они не поняли что-то с первого раза, то нужно объяснить еще раз. За время войны ведущая стала намного мягче.
"Сейчас во время войны я стала намного мягче. Не позволяю себе на них сердиться или ругатья за что-то. Больше внимания и общения", - добавила Ребрик.
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.