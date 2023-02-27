На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина вирішила поділитися щасливим моментом із життя. Вже звично Даша Ульянова позувала поряд зі своїм авто та похвалилася великим букетом улюблених квітів.

Нещодавно Даша Ульянова розповіла, на відміну від багатьох переможниць "Холостяка" та екс-учасниць, вона не буде ділитися особистим. Гіркий досвід минулого навчив її, що треба приховувати особисте життя, але можна показувати щасливі та нейтральні кадри.

"About last day 🙈" - пише Даша під кадрами.

У мережі відреагували на побачене:

Де купити такі чоботи? 😍; Нереальна 😍; Звідки ботфорти?; Ніжки 🤩🤤🌪; Ось цього серця бажаю вам більше таких днів; Ви гарна, красива, та життєрадісна! Залишайтеся такою!

Що за машина? Але усмішка дуже хороша, приємна».

Також на своїй сторінці у соціальній мережі Даша Ульянова вирішила розповісти про те, як насправді проходив її рік. Даша супроводжувала свої зізнання також добіркою кадрів.

«Пам'ятаю, як мені дзвонили подруги і казали: «А у Києві лише Даша». Так і було, всі наші знайомі виїхали, лишилися тільки ми. Єдиний плюс – навчилася готувати. Це прогрес для мене» – пише Даша.

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