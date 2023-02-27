На своей странице в социальной сети девушка решила поделиться счастливым моментом из жизни. Уже привычно Даша Ульянова позировала рядом со своим авто и похвалилась большим букетом любимых цветов.

Не так давно Даша Ульянова рассказала, в отличие от многих победительниц "Холостяка" и экс-участниц, она не будет делиться личным. Горький опыт прошлого научил ее, что надо скрывать личную жизнь, но можно показывать счастливые и нейтральные кадры.

«About last day 🙈» - пишет Даша под кадрами.

В сети отреагировали на увиденное:

«Где купить такие сапоги? 😍; Нереальная 😍; Откуда ботфорты?; Ножки 🤩🤤🌪; Вот этого сердца желаю вам больше таких дней; Вы красивая, красивая, и жизнерадостная! Оставайтесь такой!!!

Что за машина?; Но улыбка очень хорошая, приятно».

Также на своей странице в социальной сети Даша Ульянова решила рассказать о том, как на самом деле проходил ее год. Даша сопроводила свои признания также подборкой кадров.

«Помню, как мне звонили подруги и говорили: «А в Киеве только Даша». Так и было, все наши знакомые выехали, остались только мы. Единственный плюс – научилась готовить. Это прогресс для меня» - пишет Даша.

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