Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк вирішила похвалитися новим чином у військовому стилі. Як відомо, у рамках зйомок чергового сезону свого тревел-шоу, зірка їздить із колегами та знімає випуски для українців.

Артистка продовжує свою подорож по звільнених містах та показує, в яких умовах зараз живуть українці та як вона сама намагається підтримувати свій моральний дух у подорожах.

"Що ти дивишся? А ти що? Повертаю свою рубрику - це мій лук дня" - пожартувала Леся.

Також зірка нещодавно показала жахливі наслідки російських атак у Харкові. Після цього знайшлися й ті, хто негативно поставився до візиту артистки до міста, причому не мешканці – а звичайні критики у мережі.

Проте артистка відреагувала доволі емоційно. Так, Леся Нікітюк та її команда розпочали подорож із Харкова та планують відвідати Миколаїв та Херсон у рамках свого тревел-проекту «LeМаршрутка».

Нагадаємо, в Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.

Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.

Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.