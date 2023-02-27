Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк решила похвалиться новым образом в военном стиле. Как известно, в рамках съемок очередного сезона своего тревел-шоу, звезда ездит с коллегами и снимает выпуски для укринцев.

Артистка продолжает свое путешествие по освобожденным городам и показывает, в каких условиях сейчас живут украинцы и как она сама старается поддерживать свой моральный дух в путешествиях.

"Что ты смотришь? А ты что? Возвращаю свою рубрику - это мой лук дня" - пошутила Леся.

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Также звезда недавно показала ужасающие последствия российских атак по Харькову. После этого нашлись и те, кто негативно отнесся к визиту артистки в город, причем не жители - а обычные критики в сети.

Однако артистка отреагировала довольно эмоционально. Так, Леся Никитюк и ее команда начали путешествие из Харькова и планируют посетить Николаев и Херсон в рамках своего тревел-проекта «LeМаршрутка».

Напомним, Никитюк показала, что встретила в городе-герое Николаеве

А еще Politeka сообщала, что Никитюк насмешила кадрами закулисья съемок "Le Маршрутки"

Также Politeka писала, что Никитюк сделала последний снимок перед отъездом из Харькова