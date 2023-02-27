Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як їй доводиться рятуватися від депресії та розповіла про свої переживання.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова виклала у свій акаунт Instagram нову публікацію та розповіла про проблеми та внутрішні переживання. Судячи з відповідей підписників танцівниці, через повномасштабне російське вторгнення більшість українців стикаються з цим.

Зокрема Ілона Гвоздьова розповіла, що їй доводиться рятуватися від депресії. У цьому їй допомагає улюблене заняття – танці. Крім того, легше стає, коли хореограф приділяє увагу своїй роботі та намагається менше читати новини. Хореограф також поділилася, що їй погано спалося та мучили кошмари.

"Сьогодні день для мене точно буде складним. Мучили кошмари, приснилася авіація та бомбардування. Я аж схопилася з ліжка", - розповіла переможниця шоу "Танці з зірками".

У коментарях користувачі мережі писали, що їх, як і Ілону Гвоздьову, замучали кошмари.

Варто зазначити, що Ілона Гвоздьова стала відома після участі у шоу "Танці із зірками" на "1+1". У різний час вона танцювала у парі з ведучими Юрієм Ткачом, Володимиром Остапчуком та Дмитром Танковичем. У 2018-му році в парі з шоуменом Ігорем Ласточкиним Гвоздьова стала переможницею проекту.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила виглядом у мереживній піжамі.

Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.