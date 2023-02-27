Украинская танцовщица Илона Гвоздева выложила в свой аккаунт Instagram новую публикацию и рассказала о проблемах и внутренних переживаниях. Судя по ответам подписчиков танцовщицы, из-за полномасштабного российского вторжения большинство украинцев сталкиваются с этим.
В частности, Илона Гвоздева рассказала, что ей приходится спасаться от депрессии. В этом ей помогает любимое занятие - танцы. Кроме того, легче становится, когда хореограф уделяет внимание своей работе и старается меньше читать новостей. Хореограф также поделилась, что ей плохо спалось и мучали кошмары.
"Сегодня день для меня точно будет сложным. Мучали кошмары, наснилась авиация и бомбардировки. Я аж вскочила из кровати", - рассказала победительница шоу "Танці з зірками".
В комментариях пользователи сети писали, что их как и Илону Гвоздеву, замучали кошмары.
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Стоит отметить, что Илона Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В разное время она танцевала в паре с ведущими Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком и Дмитрием Танковичем. В 2018-м году в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей проекта.
Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.
Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.