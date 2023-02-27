Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати пісні голубці з грибами.
"Великий піст почався, а тому настав час подбати про раціон свого харчування. Шукаєте цікаві та незвичні рецепти до посту? Хочете здивувати близьких та гостей?", — пише зірка "Мастер Шеф".
Для голубців нам знадобляться такі інгредієнти:
- Капуста білокачанна - 1 шт.
- Печериці - 500 г
- Рис - 200 г
- Цибуля ріпчаста - 2 шт
- Соняшникова олія - 200 мл
- Перець чорний мелений і сіль на смак
Наріжте печериці, одночасно поставте каструлю на середній вогонь, додайте туди 50 мл олії та гриби, накрийте каструлю кришкою й 8 хвилин тушкуйте гриби. Воду з грибів не зливаємо, а залишаємо на потім.
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На сковорідку викладіть цибулю, нарізану напівкільцями, та 150 мл олії. Як тільки цибуля набуде золотистого кольору, додайте на сковорідку гриби та рис (не варений), а також перець та сіль на смак. Смажте 10 хвилин на повільному вогні. Додайте 200 мл води та тушкуйте суміш 10-15 хвилин.
Відваріть капусту в окропі, щоб вона стала мʼякою. В листи накладіть начинку, а готові голубці варіть в грибному відварі та воді до закипання.
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